مدير إعلام خليجي 25: تواجد عربي ودولي عالي المستوى في البطولة

المصدر: د ب أ

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كشف أحمد الموسوي مدير إعلام بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم المقبلة (خليجي 25) وعضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن هناك دعوات على مستوى عال لحضور منافسات البطولة التي تستضيفها البصرة في يناير المقبل.

وقال الموسوي في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع) نشرتها اليوم السبت إن "هناك دعوات مهمة قد وجهت من قبل رئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني) إلى رؤساء دول ورؤساء وزراء مجلس التعاون الخليجي واليمن، فضلا عن تواجد التمثيل الدبلوماسي داخل العراق وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي واليمن سيتواجدون أيضا في خليجي 25."

وأضاف "هناك دعوات وجهت لمسؤولي الرياضة في العالم على مستوى الاتحاد العربي واتحاد غرب آسيا والاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي والأوروبي".

وتتأهب البصرة لاحتضان منافسات النسخة الخامسة والعشرين من كأس الخليج العربي المقررة بين السادس و19 من يناير المقبل، وذلك على ملعبي البصرة الدولي والميناء الأولمبي.

وتشهد البطولة مشاركة ثمانية منتخبات هي اليمن والسعودية والعراق وعمان والكويت وقطر والبحرين والإمارات، مقسمة على مجموعتين.



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