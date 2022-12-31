بعد التعاقد مع رونالدو..قفزات هائلة في حسابات التواصل الاجتماعي للنصر السعودي

المصدر: البيان

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شهدت حسابات نادي النصر السعودي على منصات التواصل الاجتماعي قفزات هائلة غير مسبوقة في أعداد المتابعين، عقب إعلان التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. وأعلن النادي عن تعاقده مع مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق وقائد منتخب البرتغال لمدة موسمين ونصف حتى صيف 2025. ويأتي تعاقد النصر مع رونالدو بعد فسخ قائد البرتغال عقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي.

وبعد مرور 13 ساعة على إعلان النصر تعاقده مع رونالدو، ارتفع عدد المتابعين في حسابه على منصة «إنستغرام»، ما يزيد عن مليونين و700 ألف متابع جديد، حيث كان قرابة 800 ألف متابع، ووصل حتى ظهر اليوم إلى 3.5 مليون متابع بزيادة تعادل 300 في المائة، وفقا للشرق الأوسط.

وبلغ عدد عمليات الإعجاب على بوست الإعلان المنشور في منصة «إنستغرام» عن 24 مليون إعجاب، وهو رقم كبير وغير معتاد.

وفي منصة «تويتر» شهدت تغريدة الإعلان تفاعلاً كبيراً، حيث شاهدها 48 مليون مغرد، وتم التفاعل مع التغريدة على نطاق واسع، حيث حصلت على أكثر من 300 ألف إعجاب و184 ألف ريتويت وأكثر من 53 ألف منشن.

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