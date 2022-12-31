بعد التوقيع للنصر السعودي .. الكشف عن موعد وصول رونالدو إلى الرياض

المصدر: د ب ا

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توقعت تقارير صحفية سعودية اليوم السبت أن يصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الى الرياض بعد غد الاثنين بعدما أعلن نادي النصر السعودي رسميا عن التعاقد معه حتى عام 2025.

وقالت صحيفة " الرياضية" السعودية إن رونالدو سيكون جاهزًا للمشاركة مع النادي العاصمي في 5 يناير المقبل، في حين يتوقع وصوله إلى الرياض الإثنين أو الثلاثاء المقبلين، بعد إنهاء كافة الترتيبات.

ولم تفصح المصادر عن القيمة المالية للصفقة، حيث تم التكتم عليها من الطرفين، النادي واللاعب.

من جانبه أعرب وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن سعادته بانضمام النجم البرتغالي إلى نادي النصر.

ورحب الوزير بقدوم كريستيانو إلى الملاعب السعودية، وكتب عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "سعيد بتواجد أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في المملكة.. مرحباً بك".

وتابع قائلا: "سندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا".

ونشر الحساب الرسمي للنادي على الانترنت صورة للاعب ممسكا بقميص النادي وعلق عليها "الرياضي الأعظم عالميا يوقع رسميا للعالمي".

وأوضح أن رونالدو سيرتدي القميص رقم 7، بعدما تم توقيع العقود في العاصمة الإسبانية مدريد بحضور رئيس النادي مسلي آل معمر.

وقال آل معمر: "هذه الصفقة أكبر من كتابة فصل تاريخي جديد، هذا اللاعب مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم، وبوجوده في النصر سنمضي قدما لتحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية والأجيال القادمة".

من جانبه قال رونالدو: "إنني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة".

وأضاف: "الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جدا. وأنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريٌق".

وأكد: "لنقوم سويا بمساعدة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات".

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