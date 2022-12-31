رسمياً .. النصر السعودي يعلن ضم رونالدو حتى 2025

المصدر: دبي- عماد الدين إبراهيم

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أعلن نادي النصر السعودي رسمياً عن ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لموسمين حتى 2025.

وكتب النادي في تغريدة على حسابه الرسمي في"تويتر": "الرياضي الأعظـم عالمياً يوقع رسمياً للعالمي"، مع وسم: "#رونالدو_نصراوي".

ترحيب نصراوي

وقال مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر: "بعد التوقيع مع كريستيانو رونالدو هذه الصفقة أكبر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد، هذا اللاعب مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم، وبوجوده في النصر سنمضي قدما لتحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية والأجيال القادمة"

صفقات نوعية

فيما قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي: "سعيد بتواجد أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية مرحباً بك في المملكة وسندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا".

تجربة جديدة

وقال رونالدو (37 عاما) في تصريحات نقلها حساب النادي عبر "تويتر": "إني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة".

وأضاف: "الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جدا، وأنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق لنقوم سويا بمساعدة الفريق على تحقيق المزيد من النجاحات".

هداف عالمي

يواصل رونالدو اتمام مئويته الثامنة تهديفياً مع نادي النصر السعودي، حيث سجّل كريستيانو رونالدو 701 هدفاً مع الأندية في مسيرته الاحترافية:

450 - ريـال مدريد

145 - مانشستر يونايتد

101 - يوفنتوس

5 - سبورتينغ لشبونة

وداع أوروبي

وفور تأكيد نادي النصر السعودي التعاقد مع رونالدو، ودع الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا ملك أرقام البطولة كريستيانو رونالدو، الذي انتقل للعب في القارة الآسيوية لتنتهي رسمياً علاقته بالبطولة.

وسيكون كريستيانو رونالدو جاهزا للمشاركة مع نادي النصر السعودي في الخامس من يناير الحالي، ومن المتوقع وصوله إلى الرياض الاثنين أو الثلاثاء المقبلين.

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