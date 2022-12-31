رونالدو مع النصر السعودي حتى 2025

المصدر: الرياض - رويترز

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ذكرت قناة العربية أمس أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو انضم إلى نادي النصر، المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم لمدة عامين بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي الشهر الماضي.

وقالت القناة نقلاً عن مصادرها إن النصر تعاقد مع لاعب ريال مدريد السابق حتى 2025.

وكانت صحيفة «ماركا» الإسبانية قد ذكرت أن النصر ينتظر وصول رونالدو وإتمام التعاقد في أول أيام 2023، ليواصل مشروعه الضخم بضم نجوم لامعين آخرين، أمثال زميله السابق في ريال مدريد، سيرجيو راموس.

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