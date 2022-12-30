رسمياً..النصر السعودي يتعاقد مع كريستيانو رونالدو لمدة موسمين

المصدر: وكالات

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تعاقد نادي النصر السعودي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمدة موسمين، لينضم بذلك الدون للعالمي بداية من شهر يناير 2023، وذلك بعد رحيله عن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكانت صحيفة ماركا الإسبانية قد أكدت أن كريستيانو رونالدو، سيوقع عقدًا لمدة 7 سنوات، حيث سيلعب في صفوف النصر لمدة موسمين ونصف، وبقية العقد سيعمل كسفير لملف استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030.

وتسعى المملكة العربية السعودية لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 بمشاركة مصر واليونان، وفقًا لما كشفته العديد من التقارير الصحفية، ولم يتم تأكيد الأمر بشكل رسمي حتى الآن.

وكشفت العديد من التقارير الصحفية، عن حصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على 350 مليون يورو سنويًا من نادي النصر السعودي.

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد رحل عن صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

ورحل كريستيانو رونالدو عن فريق مانشستر يونايتد بسبب هجومه على إدارة النادي والمدرب إريك تن هاج، وبعض نجوم الشياطين الحمر السابقين.

وخلال الأيام الماضية، خرجت العديد من الأنباء التي أكدت وجود عرض رسمي من نادي ريال مدريد للنجم البرتغالي لضمه لمدة 6 أشهر بداية من فترة الانتقالات الشتوية.

وقالت تقارير صحفية إسبانية، إن ريال مدريد تقدم بعرض لضم رونالدو لمدة 6 أشهر لكن دون تحديد قيمة مالية معينة يحصل عليها اللاعب، وأن يتم تحديد المقبل بناء على تقييمه وعدد المباريات التي سيشارك بها ومساهماته مع الفريق.

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