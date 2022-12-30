موعد مباريات كأس الخليج العربي "خليجي 25" والقنوات الناقلة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تستضيف مدينة البصرة العراقية منافسات النسخة الجديدة من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25"، التي تنطلق 6 يناير المقبل، وتستمر حتى 19 من الشهر ذاته.

وتنقسم المنتخبات المشاركة في بطولة كأس "خليجي 25"، على مجموعتين، تضم الأولى (العراق، اليمن، السعودية، عمان)، فيما تتكون المجموعة الثانية من (البحرين، الكويت، قطر، الإمارات).

جدول مواعيد مباريات كأس الخليج العربي 2023 "خليجي 25"

الجولة الأولى

العراق × عمان

الجمعة 6 يناير 2023

ملعب البصرة الدولي

19:45 بتوقيت الإمارات

اليمن ×السعودية

الجمعة 6 يناير 2023

ملعب البصرة الدولي

22:30 بتوقيت الإمارات

البحرين × الإمارات

السبت 7 يناير 2023

ملعب نادي الميناء الأولمبي

17:15 بتوقيت الإمارات

الكويت × قطر

السبت 7 يناير 2023

ملعب نادي الميناء الأولمبي

20:15 بتوقيت الإمارات

الجولة الثانية

عمان × اليمن

الإثنين 9 يناير 2023

ملعب البصرة الدولي

17:15 بتوقيت الإمارات

السعودية × العراق

الإثنين 9 يناير 2023

ملعب البصرة الدولي

20:15 بتوقيت الإمارات

الإمارات × الكويت

الثلاثاء 10 يناير 2023

ملعب نادي الميناء الأولمبي

17:15 بتوقيت الإمارات

قطر × البحرين

الثلاثاء 10 يناير 2023

ملعب نادي الميناء الأولمبي

20:15 بتوقيت الإمارات

الجولة الثالثة

السعودية ×عمان

الخميس 12 يناير 2023

ملعب نادي الميناء الأولمبي

19:00 بتوقيت الإمارات

العراق × اليمن

الخميس 12 يناير 2023

ملعب البصرة الدولي

19:00 بتوقيت الإمارات

البحرين × الكويت

الجمعة 13 يناير 2023

ملعب البصرة الدولي

19:00 بتوقيت الإمارات

قطر × الإمارات

الجمعة 13 يناير 2023

ملعب نادي الميناء الأولمبي

19:00 بتوقيت الإمارات

موعد مباريات نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 25"

تقام مباراتي الدور نصف النهائي من بطولة خليجي 25، يوم 16 يناير 2023 على استاد البصرة الدولي، الساعة 17:15، و21:15 بتوقيت الإمارات.

موعد نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 25"

تقام المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25"، يوم الخميس 19 يناير على ملعب البصرة الدولي، الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25"

تنقل مباريات كأس الخليج العربي "خليجي 25" عبر العديد من القنوات، في العراق وقطر وعمان والكويت والأردن، كما ستنقل في الإمارات عبر قناة دبي الرياضية وقنوات أبوظبي الرياضية.

يذكر أن منتخب البحرين توج بلقب كأس الخليج العربي في نسختها الأخيرة التي أقيمت بقطر، بعدما تغلب على المنتخب السعودي في المباراة النهائية بهدف دون رد.

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