«فيفا» يستقر على مكان وموعد النسخة الجديدة من كأس العرب للمنتخبات

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، استقر على مكان وموعد النسخة الجديدة من بطولة كأس العرب للمنتخبات 2023.

وبحسب جريدة "المنتخب" المغربية، قرر "فيفا" إسناد تنظيم بطولة كأس العرب 2023، لدولة قطر للمرة الثانية على التوالي، على أن تقام بمشاركة 16 منتخباً، في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2023.

وكتبت الجريدة المغربية، أن الاتحاد الدولي أسند تنظيم النسخة المقبلة من بطولة كأس العرب للمنتخبات إلى قطر، نظراً لجاهزيتها بعدما نجحت في تنظيم النسخة الماضية، بالإضافة إلى التنظيم المميز لبطولة كأس العالم 2022.

يذكر أن النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب للمنتخبات التي أقيمت في ديسمبر 2021 بقطر، نظمت لأول مرة تحت رعاية الاتحاد الدولي، وأحرز لقبها منتخب الجزائر على حساب تونس.

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