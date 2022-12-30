عنود الأسمري أول حكمة سعودية تدخل القائمة الدولية في التاريخ

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجحت عنود الأسمري، في أن تصبح أول حكمة كرة قدم للسيدات تحمل الشارة الدولية، وذلك بعدما تم اختيارها للدخول للقائمة الدولية للحكام لعام 2023.

وبدأت الأسمري مشوارها في عالم التحكيم عام 2018، حيث أدارت العديد من المباريات في دوري السعودية للسيدات خلال الموسمين الحالي والماضي.

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن اختيار الأسمري ضمن القائمة الدولية للحكام لعام 2023، لتصبح أول حكمة سعودية تدخل القائمة في التاريخ.

وتحاول الأسمري السير بخطى ثابتة حتى تصبح من أفضل الحكمات في السعودية والوطن العربي، حيث شاركت في برنامج المعايشة ببطولة كأس العرب للسيدات التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة العام الماضي.

وتم اختيار الأسمري لتكون الحكم الرابع في نهائي دوري السعودية للسيدات لكرة القدم الموسم الماضي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز