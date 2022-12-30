هدافو كأس الخليج العربي.. جاسم يعقوب في الصدارة و6 إماراتيين في قائمة الشرف

المصدر: وام

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يظل اسم الكويتي جاسم يعقوب محفوراً بأحرف من ذهب في تاريخ بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، برصيد 18 هدفا سجلها في 3 بطولات متتالية، حيث كانت البداية بأول مشاركة له في نسخة 1972 والتي سجل فيها 3 أهداف، ثم نسخة 1974 وسجل فيها 6 أهداف، فيما كانت النهاية المتميزة في نسخة 1976، والتي سجل فيها 9 أهداف.

وخلف نجم منتخب الكويت السابق جاسم يعقوب يأتي السعودي ماجد عبد الله برصيد 17 هدفا، ثم العراقي حسين سعيد برصيد 16 هدفا، والكويتيان جاسم الهويدي وفيصل الدخيل برصيد 14 هدفاً، ثم القطري منصور مفتاح بـ 13 هدفاً، والكويتيان بدر المطوع ويوسف سويد بـ12 هدفاً.

كما يحمل العراقي حسين سعيد الرقم القياسي المسجل في دورة واحدة، وذلك بعد أن أحرز 10 أهداف خلال النسخة الخامسة 1979، ويليه جاسم يعقوب بـ 9 أهداف بالنسخة الرابعة 1976.

ومن بين هدافي الدورة على مر تاريخها يتواجد 6 لاعبين إماراتيين استطاعوا أن يسجلوا أسماءهم في سجل الهدافين، حيث لا يزال علي مبخوت نجم المنتخب الوطني والذي يغيب عن النسخة الحالية هو هداف الإمارات في جميع مشاركاتها بالبطولة، برصيد 10 أهداف سجلها في نسختي 2014 بالسعودية (5 أهداف)، و قطر 2019 ( 5 أهداف) أيضاً.

ويلي مبخوت، لاعب المنتخب السابق فهد خميس برصيد (6 أهداف) سجلها في نسخة 1986، حيث توج بلقب هداف البطولة حينها، ثم إسماعيل مطر برصيد 5 أهداف سجلها في نسخة 2007، وقد توج بلقب هداف البطولة أيضا، وكذلك لاعب المنتخب السابق زهير بخيت والذي سجل 4 أهداف في نسخة 1988 بالسعودية، ويليه سالم خليفة ضمن القائمة برصيد 3 أهداف سجلها في نسخة 1982، ثم أحمد خليل برصيد 3 أهداف أيضا في نسخة 2013، وقد توج بالهداف أيضاً.

ورصد الموقع الرسمي لاتحاد كأس الخليج العربي، سجل هدافي الدورة منذ انطلاقتها في البحرين عام 1970.

ففي النسخة الأولى التي أقيمت بالبحرين، 1970 تقاسم الكويتيان محمد مسعود وجواد خلف اللقب بـ 3 أهداف، وفي النسخة الثانية التي أقيمت بالسعودية 1972 توج السعودي سعيد غراب بلقب الهداف بـ 5 أهداف، وفي النسخة الثالثة التي أقيمت بالكويت 1974 توج الكويتي جاسم يعقوب بـ 6 أهداف، كما توج أيضا بلقب هداف النسخة التالية 1976 والتي أقيمت في قطر برصيد 9 أهداف.

وفي نسخة العراق 1979 توج العراقي حسين سعيد بهداف البطولة برصيد 10 أهداف، وفي نسخة 1982 بالإمارات، تقاسمها كل من الإماراتي سالم خليفة، والكويتي يوسف سويد، والسعودي ماجد عبد الله، والبحريني إبراهيم زويد، بـ 3 أهداف.

واستعاد العراقي حسين سعيد صدارته لهدافي الدورة مجددا في نسخة 1984 والتي أقيمت في عمان، مسجلا 7 أهداف، وفي نسخة 1986 التي أقيمت بالبحرين كانت الصدارة إماراتية عن طريق فهد خميس برصيد 6 أهداف، وتلتها صدارة إماراتية أخرى في نسخة 1988 والتي أقيمت بالسعودية، حيث جاءت مناصفة بين الإماراتي زهير بخيت والعراقي أحمد راضي بـ 4 أهداف.

وخلال نسخة 1990 التي أقيمت في الكويت حصد الكويتي محمد إبراهيم هداف النسخة برصيد 5 أهداف، وفي نسخة 1992 التي أقيمت في قطر، توج القطري مبارك مصطفى بلقب الهداف برصيد 3 أهداف.

وفي نسخة الإمارات 1994 توج محمد سالم العنزي بلقب هداف البطولة، برصيد 4 أهداف، وواصل الصدارة في النسخة التالية في عمان 1996 برصيد 4 أهداف أيضا.

وفي نسخة 1998 بالبحرين توج الكويتي جاسم الهويدي بلقب الهداف برصيد 9 أهداف، وللمرة الأولى كانت الصدارة عمانية في نسخة 2002 التي أقيمت بالسعودية حيث توج بها هاني الضابط برصيد 5 أهداف.

وذهب لقب هداف نسخة الكويت 2003 إلى البحريني طلال يوسف برصيد 5 أهداف، وفي نسخة قطر 2004 توج العماني عماد الحوسني بلقب الهداف برصيد 4 أهداف.

وخلال نسخة 2007 التي أقيمت بالإمارات توج لاعب المنتخب الوطني الإماراتي إسماعيل مطر بلقب هداف البطولة برصيد 5 أهداف، فيما توج العماني حسن ربيع بهداف نسخة 2009 التي أقيمت في عمان مسجلا 4 أهداف.

وفي نسخة 2010 التي أقيمت في اليمن توج الكويتي بدر المطوع بلقب الهداف برصيد 3 أهداف، وفي نسخة البحرين 2013 توج المطوع أيضا بها مناصفة مع كل من الإماراتي أحمد خليل والكويتي عبد الهادي خميس، والعراقي يونس محمود برصيد 3 أهداف لكل لاعب.

وفي نسخة السعودية 2014 توج الإماراتي علي مبخوت بلقب هداف البطولة برصيد 5 أهداف، لتأتي نسخة 2017 بالكويت وتقاسمها كل من القطري المعز علي، والبحريني جمال راشد والعراقيان علي فائز، وعلي حصني برصيد هدفين، ليعود علي مبخوت بنسخة 2019 والتي أقيمت في قطر ويسجل 5 أهداف ويتوج هدافا للنسخة.

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