ودياً.. العراق يلتقي الكويت وعمان يواجه سوريا

المصدر: دبي - البيان

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يشهد اليوم الجمعة عدداً من اللقاءات الودية للمنتخبات الخليجية المشاركة في منافسات «خليجي 25» لتكون تلك اللقاءات بمثابة البروفة الأخيرة قبل انطلاقة منافسات البطولة رسمياً يوم 6 يناير المقبل.

حيث يتقابل منتخب عمان مع نظيره السوري ودياً على ملعب نادي ضباط الشرطة في دبي، في ثاني تجارب الفريق خلال معسكر دبي.

لقاء

كما يتقابل منتخب العراق «أسود الرافدين» مع الأزرق الكويتي في ملعبِ الميناء عصر اليوم، في أول مباراة للإسباني كاساس مع الفريق، حيث تعتبر المباراة بروفة مزدوجة، للمنتخبين قبل انطلاقة منافسات بطولة كأس الخليج وبروفة أخيرة لملعب الميناء للاطمئنان على جاهزيته لاحتضان مباريات المجموعة الثانية بعد أن شهد افتتاحه رسمياً قبل عدة أيام بعض الصعوبات المتعلقة بتوزيع الكهرباء.

وسيقوم المطرب الشعبي «سعدون الساعدي» بإحياء حفل فني ساهر بعد اللقاء ترافقه الممثلة «تمارة جمال» في تقديم فقرات كوميدية ممتعة للجماهير التي ستشهد المباراة. وكان المنتخب الكويتي لكرة القدم، قد وصل ظهر أمس، إلى البصرة عبر منفذ سفوان الحدودي لخوض مباراته الودية.

من جهته، قام عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي رئيس اللجنة المنظمة لخليجي 25، بتفقد ملعبَ الميناء الأولمبيّ، ومتابعته لأعمال الشركة التركية المنفذة لمعالجةِ الأضواء الكاشفة للمَلعب.

دعوة

فيما وجه اتحاد الكرة العراقي دعوة رسمية لنجمي الكرة السعودية ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب من أجل حضور حفل افتتاح خليجي 25 في البصرة كونهما من العناصر الخليجية المتميزة ومن أصحاب البصمة الخالدة خلال البطولات الماضية.

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