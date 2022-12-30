راموس ورونالدو في النصر السعودي

المصدر: مدريد - رويترز

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ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أمس، أن نادي النصر السعودي يريد ضم المدافع المخضرم سيرجيو راموس، ليجتمع بزميله السابق في ريال مدريد كريستيانو رونالدو، إذا تمت صفقة التعاقد مع الهداف البرتغالي، الذي فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الشهر الماضي. وأشارت «ماركا» إلى أن النصر ينتظر وصول رونالدو، وإتمام التعاقد الأحد المقبل، ثم مواصلة مشروعه الضخم، بضم نجوم لامعين آخرين، مثل راموس.

وأضافت الصحيفة «مسؤولو النصر يحاولون إقناع راموس (36 عاماً)، بالانضمام للفريق في الصيف المقبل، بعد انتهاء عقده مع سان جيرمان، في 30 يونيو المقبل».

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