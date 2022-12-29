100 مليون يورو القيمة السوقية لمنتخبات " خليجي 25" والإمارات في الصدارة

المصدر: وام

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يتصدر منتخب الإمارات الوطني قائمة أغلى المنتخبات الثمانية المشاركة في دورة كأس الخليج العربي " خليجي 25" وذلك من ناحية القيمة السوقية بحسب موقع ترانسفيرماركت المتخصص في أرقام واحصائيات اللاعبين والأندية والمنتخبات.

وتبلغ القيمة السوقية للمنتخبات المشاركة( 99.791 مليون يورو) ، أي ما يقارب من( 100 مليون يورو).

ويأتي منتخب الإمارات في المقدمة بقيمة سوقية 27.25 مليون يورو، حيث يتصدر القائمة 5 لاعبين هم فابيو ليما، وعبد الله رمضان، وكايو كانيدو، وحارب عبد الله، وعلي صالح.

ويأتي ثانيا المنتخب السعودي بقيمة سوقية 25.20 مليون يورو، ويتصدر سلطان الغنام لاعب المنتخب السعودي قائمه أغلى اللاعبين في منتخب بلاده بقيمة 2.5 مليون يورو.

وثالثا يأتي المنتخب القطري بقيمة سوقية 14.90 مليون يورو، فيما يتصدر أكرم عفيف لاعب المنتخب قائمة أغلى اللاعبين بـ4 ملايين يورو.

ورابعا يأتي المنتخب العراقي بقيمة سوقية 10.75 مليون يورو، ويتصدر أمير العماري قائمة أغلى لاعبيه بقيمة سوقية بلغت 700 ألف يورو.

ويأتي خامسا المنتخب البحريني بقيمة سوقية 8.10 مليون يورو، ويتصدر لاعبه علي مدن القائمة بقيمة سوقية 800 ألف يورو.

وسادسا يأتي المنتخب العماني بقيمة سوقية 7.25 مليون يورو، ويتصدر لاعبه صالح اليحيائي القائمة بقيمة 500 ألف يورو.

وسابعا يأتي المنتخب الكويتي بقيمة سوقية 5.83 مليون يورو، ويتصدر لاعبه فهد الهاجري القائمة بـ 500 ألف يورو.

وثامنا يأتي المنتخب اليمني بقيمة سوقية 725 ألف يورو، ويتصدر لاعبه عبد الواسع المطري القائمة بـ 125 ألف يورو.

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