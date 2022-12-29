المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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شهدت احتفالية "قادرون باختلاف"، التي أقيمت في مصر أمس الأربعاء، موقفاً طريفاً بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وشاب من أصحاب الهمم.

وحضر السيسي جلسة بعنوان "أسأل الرئيس"، أقيمت على هامش احتفالية "قادرون باختلاف" في موسمها الرابع، تحت شعار "لينا مكان".

وخلال الجلسة، طلب شاب من أصحاب الهمم يدعى محمود أحمد، من الرئيس المصري أن يتيح له فرصة اللعب في النادي الأهلي، ورد السيسي مازحاً: "متدخلنيش مع الخطيب (رئيس الأهلي)".

وأضاف: "حاضر، وزير الشباب والرياضة بيقولي سهلة إن شاء الله".

ومن جانبه كلف محمود الخطيب رئيس الأهلي، خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، والعجمي السعيد رئيس جهاز أصحاب الهمم، وياسر داوود رئيس جهاز ألعاب القوى، باستقبال الشاب محمود أحمد بطل ألعاب القوى، لتحقيق رغبته في ممارسة رياضته المفضلة داخل قلعة الأهلي.

جاء ذلك استجابة لتوجيهات السيسي، بعدما حرص على الالتقاء بأصحاب الهمم لمساندتهم وتلبية احتياجاتهم ورفع معنوياتهم.

ورد الرئيس السيسي، على سؤال حول كيفية وصول مصر إلى كأس العالم، حيث قال: "لا شيء يمكن تحقيقه بدون جهد أو إصرار، كرة القدم ليست مجرد لعبة، العالم كله يحب التفوق فيها، نملك أعداداً كبيرة من الشباب، فهم 60% من تعداد شعب مصر، لكن المهم كيف نكتشفهم وندربهم ونطورهم، الشاب أيضاً عليه أن يعلم أنه لن يصل لأحلامه إلا بالجهد الكبير داخل وخارج الملعب".

وأكمل: "لن يحدث ذلك بتوفير مدربين جيدين أو توفير ملاعب جيدة فقط، لكن لابد من تكامل المهمة بين الدولة والأسرة والشاب الذي يمكنه لعب كرة القدم".

وأتم: "لو استطعنا فعل ذلك وأعطينا الفرصة للشباب للتدرب بشكل جيد، سنصل إلى المونديال، ونحقق الكثير من الإنجازات".

بسبب الأهلي.. شاب يطلب «واسطة» السيسي والأخير يرد: «متدخلنيش مع الخطيب» (فيديو)https://t.co/N8MBsJcZG9pic.twitter.com/MOXySgOChx — البيان الرياضي (@AlBayanSports) December 29, 2022

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