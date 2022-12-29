شباب بلوزداد "يغرّد وحيداً" في صدارة الدوري الجزائري

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وسّع شباب بلوزداد؛ متصدر الدوري الجزائري، أمس الأربعاء، الفارق بينه والوصيف شباب قسنطينة إلى ثماني نقاط.

وفاز شباب بلوزداد بِرباعية نظيفة على أمل الأربعاء، في مباراة متأخّرة عن الجولة الثامنة من الدوري الجزائري، بحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية.

سجّل أهداف الشباب كلّ من: الكاميروني ليونيل وامبا في الدقيقة الـ 8، وحسين سالمي في الدقيقة الـ 17، ومحمد إسلام بكير في الدقيقة الـ 22، وعبد الرحمن بورديم في الدقيقة الـ 82.

وفي مباراة أخرى متأخّرة لكن عن الجولة العاشرة، فاز اتحاد بسكرة بِهدف دون ردّ على اتحاد العاصمة.

سجّل هدف اتحاد بسكرة اللاعب مروان بوسالم في الدقيقة الثالثة، وهو أوّل هدف له هذا الموسم.

وبات شباب بلوزداد يجمع 37 نقطة في الصّدارة، ويحوز شباب قسنطينة 29 نقطة في المركز الثاني، و تجمّد اتحاد العاصمة في الرّتبة الـ 7 بِرصيد 22 نقطة، بينما ارتقى اتحاد بسكرة إلى المركز الـ 9 بِمجموع 21 نقطة، ويشغل أمل الأربعاء الرّتبة الـ 11 بِرصيد 19 نقطة.

وبقيت مباراة وحيدة ومتأخّرة يُسدل بها ستار مرحلة ذهاب الدوري الجزائري، وتُقام لِحساب الجولة الـ 11 بين اتحاد العاصمة والزّائر أمل الأربعاء الأحد المقبل، لتتوقّف بعدها المنافسة، بِسبب احتضان الجزائر لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين ما بين الـ 13 من يناير والـ 4 من فبراير 2023.

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