الحتاوي مراقباً لمباريات "خليجي 25"

المصدر: البيان

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كلف اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم المراقب الدولي الدكتور محمد الحتاوي لمراقبة مباريات خليجي 25 في مدينة البصرة في الفترة ما بين 6 إلى 19 يناير 2023 بمشاركة ثمانية منتخبات.

ويعتبر منتخب البحرين هو بطل النسخة الأخيرة من بطولة كأس الخليج العربي والتي أقيمت في قطر عام 2019 وذلك بعد فوزه على منتخب السعودية بنتيجة 1-0، ويأتي منتخب الكويت في القمة برصيد 10 ألقاب، حيث لم ينجح أي منتخب آخر من دول الخليج العربي في حصد أكثر من ثلاث ألقاب من تلك البطولة.

حيث تشاركت منتخبات السعودية وقطر والعراق في نفس عدد الألقاب، عندما فاز كل منتخب بينهم بـ 3 ألقاب، أما عن الامارات وعمان فحصد كل منهما على لقبين، و أكتفى المنتخب البحريني بلقب واحد.

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