صفقة رونالدو.. أول رد رسمي من رئيس النصر السعودي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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رد مسلي آل معمر رئيس نادي النصر السعودي على أنباء التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونفي آل معمر ما يتم تداوله في وسائل الإعلام، حول إبرام النصر السعودي لاتفاق مع رونالدو للانضمام إلى صفوفه في يناير.

وقال آل معمر في فيديو نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، عقب مباراة الديربي بين النصر والهلال، إن ما ينشر في وسائل الإعلام بشأن صفقة انتقال رونالدو إلى النصر غير صحيح، ومجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.

وكان اسم رونالدو ارتبط بالانتقال إلى النصر السعودي في الميركاتو الشتوي المقبل، بعد فسخ عقده الأسابيع الماضية مع ناديه السابق مانشستر يونايتد عقب توتر العلاقة بين الطرفين، بسبب هجومه على الإدارة والجهاز الفني في تصريحات إعلامية.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية في وقت سابق إلى أن النصر قدم عرضاً لرونالدو للتعاقد معه لمدة ثلاثة مواسم حتى نهاية 2025 مقابل حصوله على 200 مليون يورو كراتب سنوي، قبل أن ينفي رئيس النصر هذه الأنباء.

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