اليمن يستعد بالفوز على الترسانة المصري

المصدر: دبي - البيان

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فاز منتخب اليمن الأول لكرة القدم على نادي الترسانة المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التجريبية التي أقيمت مساء أول من أمس في ملعب الترسانة بالقاهرة، وذلك في إطار معسكره الخارجي بمصر استعداداً لخليجي 25 بالعراق.

وتعد هذه المباراة، الخامسة للمنتخب في إطار معسكره التحضيري بعد أن تعذر عليه خوض مباريات تجريبية مع منتخبات مماثلة، وسعى المدرب التشيكي ميروسلاف سكوب المدير الفني للمنتخب إلى تجربة معظم اللاعبين معه في تشكيلتين مختلفتين خلال شوطي المباراة بهدف معرفة مدى انسجامهم ومقدرتهم على تطبيق خططه التدريبية.

انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق المصري بهدف من ضربة جزاء، وحاول المدافع هارون الزبيدي الرد عندما استقبل كرة في منطقة جزاء الخصم إثر ضربة حرة غير مباشرة وسددها باتجاه المرمى ليصدها القائم الأيسر، وقبل نهاية الشوط أضاع المهاجم عمر الداحي انفراد لكنه سدد بعيداً عن المرمى.

في الشوط الثاني كان أكثر سيطرة واستحواذاً من قبل منتخب اليمن مع الاعتماد على بناء الهجمات من الخلف وتهيأت أمام اللاعبين فرص عدة للتهديف، حتى أثمر الضغط عن ضربة جزاء بعد تدخل عنيف من حارس مرمى الترسانة على اللاعب حمزة حنش، وتصدى لها بنجاح عمر الداحي مسجلاً الهدف الثاني للمنتخب، وذلك منتصف الشوط. ومع استمرار محاولات التهديف تمكن المهاجم علي العمري من تسجيل الهدف الثاني بعد أن استخلص البديل عبد الجبار العبادي كرة من منتصف الملعب ومررها للعمري المنفرد ليضعها في المرمى هدفاً ثانياً للمنتخب.

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