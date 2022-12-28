الإصابات تحدد قائمة «الأزرق» الكويتي

المصدر: الكويت – أحمد عبداللطيف

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يضع الجهاز الفني والإداري لمنتخب الكويت الأول لكرة القدم «الأزرق» اللمسات الأخيرة على التشكيلة وطريقة اللعب التي سيخوض بها المباراة الودية أمام العراق بعد غد، وذلك في افتتاح ملعب الميناء الأولمبي قبل انطلاق خليجي 25 بالبصرة.

حيث سيغادر الوفد غداً الخميس عبر منفذ سفوان الحدودي إلى البصرة، وسبق لـ«الأزرق» لعب مباراة ودية مع مستضيفه العراقي بالبصرة العام الماضي في ملعب جذع النخلة وانتهت بفوز أسود الرافدين 2-1، وينتظر البرتغالي روي بينتو مدرب الكويت تقرير الجهاز الطبي بقيادة الدكتور عبدالمجيد البناي عن المصابين قبل الإعلان الرسمي عن القائمة التي تضم 26 لاعباً وسيتم استبعاد 3 لاعبين منها قبل البطولة، ويتطلع المدرب إلى أن تكون القائمة كاملة جاهزة من دون إصابات نظراً لقوة المباريات في دوري المجموعات إذ سيلتقي قطر في الافتتاح ومن بعدها مواجهة الإمارات ثم البحرين حاملة اللقب.

مشاركة

شهدت الحصة التدريبية التي أقيمت، أمس، مشاركة اللاعب عيد الرشيدي في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من آلام المعدة التي تغيب بسببها عن الحصص التدريبية الثلاث السابقة وهو ما رفع من معنويات اللاعبين والجهاز الفني كونه من القوام الأساسي للمنتخب، ويسعى البرتغالي روي بينتو إلى زيادة الانسجام بين اللاعبين والاستقرار على التشكيلة التي يدفع بها في المباريات الرسمية ويتطلع في الحصة التدريبية التي سيخوضها اليوم قبل المغادرة للبصرة للتركيز على تطبيق أفكاره بتنويع الحصص التدريبية والجمل التكتيكية مرة بأعداد كبيرة وأخرى مصغرة لوضع اللاعبين تحت الضغط.

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