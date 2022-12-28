افتتاح جماهيري لملعب الميناء في العراق

المصدر: دبي - علي شدهان

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شهد افتتاح ملعب الميناء الدولي، ثاني ملاعب بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بنسختها الـ 25، المقرر لها في مدينة البصرة العراقية خلال الفترة من 6 حتى 19 يناير المقبل، حضوراً جماهيرياً كبيراً بلغ أكثر من السعة الاستيعابية للملعب، والمحددة بـ 30 ألف متفرج. واشتمل برنامج حفل افتتاح ملعب الميناء الدولي الذي سيحتضن مباريات المجموعة الثانية في «خليجي 25».

والتي تضم منتخبات الإمارات والبحرين والكويت وقطر، على فقرات عدة، منها تقديم نبذة عن تاريخ وحاضر مدينة البصرة بأسلوب مسرحي مشوق، وتكريم رواد ونجوم كرة القدم البصرية، وإقامة مباراة ودية بين فريقي الميناء وشقيقه الكويت الكويتي، والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف.

وفيما يحتضن ملعب الميناء الدولي مباريات المجموعة الثانية في «خليجي 25»، تقام مباريات المجموعة الأولى في البطولة على ملعب البصرة الدولي، والذي يتسع لأكثر من 65 ألف متفرج، وتضم منتخبات العراق والسعودية وعُمان واليمن.

ورغم مشاعر الفرح التي سادت أجواء حفل افتتاح ملعب الميناء الدولي، إلا أن بعض «الهفوات» ظهرت في سياق تنفيذ فقرات برنامج الحفل، وهو ما اعتبره الكثيرون، أمراً ضرورياً للمعالجة قبل الانطلاقة الرسمية لمباريات وأحداث «خليجي 25» في 6 يناير المقبل، خصوصاً ما يتعلق بجودة إنارة الملعب، وضبط حركة الأشخاص المنفذين لبعض المهام بعيداً عن صناعة أي حالة إرباك لضيوف البطولة.

وفي إجراء عاجل لمعالجة تلك «الهفوات»، عقد عدنان درجال، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، اجتماعاً مهماً مع المعنيين في الشركة المنفذة لملعب الميناء، ومناقشة ما يتعلق بجودة الإنارة، ووضع الحلول الجذرية لعدم تكرار ما حدث في حفل الافتتاح عند استضافة مباريات المجموعة الثانية لـ «خليجي 25»، حيث قدمت الشركة المنفذة لأعمال الملعب، تعهداً بمعالجة «الهفوات»، والعمل جدياً على عدم تكرارها خلال مباريات البطولة.

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