نفاد الدفعة الأولى من تذاكر حفل افتتاح كأس الخليج

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، نفاد الدفعة الأولى من تذاكر مباراة افتتاح بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، والتي ستنطلق في السادس من الشهر المقبل في محافظة البصرة، وقال أحمد الموسوي رئيس اللجنة الإعلامية لـ«خليجي 25» «الدفعة الأولى المخصصة لحفل افتتاح البطولة نفدت بعد طرحها بساعات، وسيتم طرح الدفعة الثانية من بيع التذاكر إلكترونياً اعتباراً من مساء اليوم، أما عملية البيع المباشر للتذاكر فستطرح في 5 منافذ بعد الـ28 من الشهر الجاري، وستكون متاحة لجميع المواطنين».

وأضاف أحمد الموسوي: يجب اقتناء التذاكر من المصادر المعرفة، كما يمكن حجز تذكرة أي مباراة من مباريات الدور الأول، فضلاً عن مباريات نصف النهائي والمباراة النهائية إلكترونياً». فيما شدد رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم في البصرة بدر ناصر، في تصريحات صحافية، على جاهزية الفنادق لاحتضان المنتخبات المشاركة في البطولة.

يذكر أن المنتخب الكويتي سيكون أول الواصلين إلى البصرة يوم 29 من الشهر الجاري تحضيراً لملاقاة شقيقه العراقي في مباراة ودية تقام يوم 30 من الشهر ذاته بملعب الميناء الأولمبي.

منافسات

على جانب آخر، يواصل منتخب عمان استعداداته لخوض منافسات كأس الخليج العربي الخامسة والعشرين لكرة القدم «خليجي 25»، والتي ستقام خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير 2023، من خلال معسكره الإعدادي في دبي، الذي يستمر حتى 30 ديسمبر الجاري، بعدها يتوجه إلى مدينة البصرة يوم 2 يناير المقبل.

وخاض الأحمر في معسكره مباراة ودية مع شقيقه السوري فاز فيها بهدفين لعصام الصبحي ومعتز صالح مقابل هدف للمنتخب السوري، على أن يلتقي المنتخبان مجدداً يوم الجمعة المقبل، وتغادر بعثة منتخب عمان التي تضم 50 فرداً، إلى مدينة البصرة برئاسة محسن بن حمد المسروري نائب رئيس الاتحاد، حيث يستهل المنتخب مشواره في البطولة بلقاء العراق في حفل الافتتاح، ويلعب مباراته الثانية يوم 9 يناير مع اليمن، ومباراته الثالثة أمام السعودية يوم 12 يناير بملعب الميناء.

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