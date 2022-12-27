«الأحمر والأزرق» ينهي جدل التسلل بالدوري المصري

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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كشف مارك كلاتنبرغ، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن الآلية التي يتم العمل بها لكشف حالات التسلل، بعد الرجوع لتقنية «الفار»، وذلك لإنهاء الجدل الخاص بحالات التسلل، والتي تتسبب في أزمات كثيرة في مباريات الدوري، وتضع قضاة الملاعب في موضع اتهام.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته على «فيسبوك» مقطع فيديو، قال فيه الحكم الدولي الإنجليزي السابق: «عند استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد، في جميع الحالات يُستخدم الخط الأزرق بواسطة الحاسوب للفريق المدافع، والخط الأحمر للفريق المهاجم».

وأضاف: «بعد تثبيت نقاط المدافع والمهاجم إذا كان الخط الأحمر هو الأقرب للمرمى فإن القرار يكون وجود تسلل، وإذا لم يظهر الخط الأحمر وكان الأزرق هو الأقرب للمرمى فإن القرار هو عدم وجود التسلل.. ووجب التوضيح أن ألوان الخطوط ثابتة وليس لها علاقة بألوان قمصان الفرق».

في سياق آخر، أثارت التصريحات التي أطلقها السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عقب مباراة تعادل فيها فريقه أمام سموحة السكندري بالدوري المحلي الممتاز، جدلاً واسعاً، كما أثارت غضب طارق العشري مدرب سموحة، وتحدث كولر عن تعمد لاعبي الفريق السكندري إضاعة وقت المباراة وقال: «لم أرَ فريق في حياتي يهدر الوقت كل 3 دقائق هذه ليست أخلاقاً رياضية».

وتم التخلص من أزمة إضاعة الوقت في مباريات بطولة كأس العالم (قطر 2022)، وقام الاتحاد الدولي «فيفا»، بالاستعانة بتقنيات جديدة لاحتساب الوقت بدل الضائع، لكن اعترض البعض على تطبيق هذه التقنية في مصر، بالتالي، يتعين على مارك كلاتنبرج التحدث مع الحكام حول ضرورة الانتباه للوقت الضائع في مباريات الدوري.

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