«خليجي 25».. رئيس وزراء العراق يلتقي سفراء مجلس التعاون

المصدر: دبي ـ علي شدهان

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التقى محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واليمن في العراق، وذلك في دار الضيافة في محافظة البصرة، وحضر اللقاء، أحمد المبرقع، وزير الشباب والرياضة العراقي، وأسعد العيداني، محافظ البصرة، حيث جرى استعراض آلية الدعم الحكومي إنجاح «خليجي 25» في البصرة، المقررة من 6 إلى 19 يناير المقبل، وإظهارها بأجمل حلة، وبما يوازي جماهيريتها ومكانتها.

وبارك سفراء دول مجلس التعاون المنجزات الكبيرة التي تحققت في مجال البنى الرياضية التحتية، في البصرة وثمنوا حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

واصطحب المبرقع سفراء دول مجلس التعاون في جولة سياحية نهرية للإطلاع على معالم البصرة وسط أجواء رائعة.

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