بسبب «خليجي 25».. حارس مرمى الكويت السابق يتوجه إلى البصرة سيراً على الأقدام

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قرر حارس مرمى المنتخب الكويتي السابق عبدالرضا عباس، السفر من دولة الكويت متوجهاً إلى مدينة البصرة العراقية سيراً على الأقدام، وذلك دعماً للنسخة الخامسة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 25) المقررة في البصرة بين السادس و19 يناير المقبل.

وقال عباس في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين إنه قطع وعداً على نفسه منذ عام 2012، أنه في حال تمت إقامة بطولة كأس الخليج في البصرة، سوف يأتي إلى البصرة سيراً على الأقدام، وحان موعد الوفاء بهذا الوعد.

وأوضح عباس أنه سينطلق يوم الثالث من يناير المقبل من بيته في منطقة الجابرية في الكويت متوجهاً إلى منفذ سفوان الحدودي ويدخل العراق سيراً على الأقدام.

وأضاف أنه يسعى من خلال هذا العمل إلى إيصال رسالة رياضية إلى العالم، أجسد فيها حب العراق والشعب العراقي الكريم الذي يعشق الرياضة ويتنفس كرة القدم ونستذكر تاريخ هذا البلد وحضارته ونبلائه وفرسانه، وأنه قادر على لم الشمل واحتضان الأشقاء من خلال إقامة البطولات والمحافل الدولية الكبيرة.

وتابع عباس أن استضافة العراق لخليجي 25 أثلج قلوب الجمهور الخليجي والجمهور الكويتي بشكل خاص، وسوف يكون هنالك تواجد جماهيري منقطع النظير لإنجاح البطولة.

كذلك أشار إلى أن الشعب العراقي تواق لاستضافة أبناء الخليج، وفي الخليج فرحين بالتواجد في العراق وفي البصرة، وقال: "ننقل تحياتنا وأشواقنا للشعب العراقي وندعم هذا البلد الطيب ونرفع من عزيمته للوقوف على قدميه ليعود واحدا من أهم رواد الرياضة العربية".

وشدد عباس على أن خليجي 25 دليل أن العراق آمن والبصرة آمنه وستكون هذه النسخة مميزة بتواجد الجميع وتضافر الجهود التي تمكنت من الإعداد لهذا الحدث الكبير بوقت قياسي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز