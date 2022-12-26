بعد الادعاءات الباطلة.. المغرب يدين الإساءة لأبوخلال

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ندد اتحاد الكرة المغربي (الجامعة الملكية المغربية)، بما نشرته إحدى المواقع الإلكترونية الإخبارية، وأساءت من خلاله للدولي زكرياء أبوخلال، بعد الطعن في سلوكه الأخلاقي رفقة أسود الأطلس في كأس العالم 2022.

وجاء في البيان الصادر عن اتحاد الكرة المغربي: "أنه على أثر ما نشرته إحدى المواقع الإلكترونية لمقال يمس شخص وسلوك اللاعب الدولي المغربي زكرياء أبوخلال أثناء مشاركته صحبة النخبة الوطنية في نهائيات كاس العالم قطر 2022، تنفي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نفياً قاطعاً الاتهامات الباطلة التي طالته في هذا المقال حيث أبان اللاعب عن سلوك مثالي إلى جانب زملائه من أجل تحقيق نتائج مشرفة للنخبة الوطنية في هذا المحفل العالمي".

وأعرب مسؤولو اتحاد الكرة المغربي عن استيائهم بسبب هذا المقال، لأنه يسيء لصورة المنتخب المغربي بكل عناصره، مؤكدين إنهم سيتجهون إلى الطرق القانونية لحماية لاعبي المنتخب المغربي ضد الادعاءات الباطلة التي تمس سلوكهم أو حياتهم الشخصية.

وتضامنت جماهير المغرب بشكل كبير مع أبوخلال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر هذا المقال الذي يسئ لسمعة اللاعب وينال من أخلاقه وسلوكه.

يذكر أن منتخب المغرب حقق نتائج مميزة خلال بطولة كأس العالم 2022، حيث وصل إلى الدور نصف النهائي من البطولة العالمية، وتفوق في مشواره على منتخبات عملاقة مثل بلجيكا وإسبانيا والبرتغال.

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