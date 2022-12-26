محمد صلاح يثير الجدل بفيديو غامض

المصدر: البيان

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أثار اللاعب المصري محمد صلاح الجدل بين متابعيه بمقطع فيديو غمض نشره على حسابه في «إنستغرام».

وتسبب صلاح، المحترف بنادي ليفربول الإنجليزي، في زيادة شغف محبيه عندما امتنع عن التعليق على الفيديو المثير، ما فتح الباب واسعاً لتوقعات عديدة.

وظهر صلاح خلال المقطع وهو يقفز من أعلى طائرة هليكوبتر، وتداوله متابعو اللاعب الكبير على نطاق واسع.

وتساءلوا عن طبيعة الفيديو، ورجح بعضهم أنه قد يكون مشهداً من فيلم سينمائي جديد يشارك فيه النجم العالمي.

وذهب آخرون إلى أنه قد يكون مشاركاً في فيديو كليب لأغنية جديدة لأحد نجوم الغناء العالميين.

وينتظر عشاق اللاعب العالمي إعلان التفاصيل من جانب محمد صلاح، لكشف غموض الفيديو.

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