23 لاعبا في قائمة منتخب العراق لـ "خليجي25"

المصدر: دبي-علي شدهان

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أعلن الاسباني خيسوس كاساس، مدرب منتخب العراق الأول لكرة القدم، عن القائمة النهائية لاسود الرافدين في بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الـ 25 المقر لها في مدينة البصرة خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير المقبل، والتي ضمت 23 لاعبا.

وضمت قائمة الـ 23 لاعبا لمنتخب العراق في "خليجي25"، جلال حسن وفهد طالب وأحمد باسل، ومناف يونس وعلي فائز ومصطفى ناظم وزيد تحسين وآلاي فاضل وحسين عمار وضرغام إسماعيل وأحمد يحيى ومحمد علي عبود وأمير العماري وريوان أمين وإبراهيم بايش وحسين علي وأحمد ياسين وحسن عبدالكريم وحسين جبار واسو رستم وعلاء عباس ومؤمل عبدالرضا وشيركو كريم.

ويغيب عن القائمة النهائية لاسود الرافدين في "خليجي25"، العديد من الأسماء البارزة، منها، زيدان اقبال، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي"، وميرخاس دورسكي "الدوري التشيكي"، ومهند جعاز "الدوري الأميركي"، وهيران احمد "الدوري السويسري"، إضافة إلى ايمن حسين وأمجد عطوان "الدوري القطري"، حال عدم تصنيف البطولة الخليجية ضمن اجندة الاتحاد الدولي "الفيفا"، دون استدعاء تلك الأسماء للمشاركة مع منتخب العراق في البطولة.

ويدخل منتخب العراق، معسكرا في مدينة البصرة اعتبارا من 27 الجاري، يخوض خلاله مباراة ودية مع شقيقه الكويتي 30 ديسمبر في ملعب الميناء الدولي، استعداد لخوض تحدي "خليجي25" ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانب منتخب العراق، منتخبات السعودية وعُمان واليمن، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات الإمارات والبحرين والكويت وقطر.

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