المونديال و«خليجي 25» ينقذان ملاعب الكويت

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

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أصبحت أرضيات الملاعب الكويتية حديث الجميع خلال الفترة الماضية، وتم تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي بمقارنات بين أرضيات الملاعب التي أقيمت عليها منافسات مونديال قطر 2022 والملاعب الكويتية التي لم تكن بالصورة التي يتمناها الجميع وزادت الحسرة بعدما كشفت اللجنة المنظمة لخليجي 25 عن الملاعب التي تستضيف المنافسات خلال الشهر المقبل في مدينة البصرة العراقية، وهو ما دفع الهيئة العامة للرياضة إلى تشكيل فرق عمل للوقوف على أسباب تراجع مستوى البنية التحتية في الملاعب والمنشآت الرياضية الكويتية، خصوصاً بعد تصريحات الدكتور عبد المجيد البناي طبيب المنتخب إن الإصابات التي تعرض لها اللاعبون خلال الفترة الماضية تعود إلى سوء الأرضيات.

واتفق كل من له علاقة بكرة القدم أن أرضيات الملاعب هي العنصر الأهم لمشاهدة كرة قدم جميلة، سواء للاعب الذي يسهل عليه السيطرة على الكرة أم للمشاهد الذي يستمتع برؤية ملعب جذاب، أو للمدرب الذي يضع تكتيكاً معيناً، وتستغرب الجماهير التجاهل الواضح لأرضيات الملاعب الكويتية رغم أنها أهم عنصر في اللعبة من حيث تطبيق تكتيك المدربين أو إبراز مهارات اللاعبين وإمتاع المشاهدين بمنظر رائع للملعب، هذا بخلاف أن سوء الأرضية يكون سبباً رئيساً في إصابات اللاعبين العضلية والمفصلية، ولطالما تسببت أرضيات الملاعب في إحراج للقائمين على كرة القدم الكويتية، خصوصاً بعد أن تكررت العيوب نفسها في أرضيات الملاعب الجديدة التي أنشئت في أندية الجهراء والشباب والتضامن وخيطان، بينما تحسن الأمر قليلاً في استاد جابر.

دور الهيئة

وكل هذا دفع الهيئة العامة للرياضة الكويتية إلى ضرورة رفع كفاءة الملاعب وتحسينها وبذل الجهود لصيانة الأرضيات وطريقة معالجتها، وهو ما أعلن عنه مدير عام الهيئة أن هناك عدداً من الاجتماعات تم عقدها للتنسيق والتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم والأندية الرياضية لاستعراض تقارير لجان المتابعة التي قامت بزيارة الأندية والملاعب خلال الفترة الماضية لتشخيص الوضع وللوقوف على الاحتياجات اللازمة من أجل وضع البرنامج الزمني وتحديد الأولويات للانتهاء من عملية صيانة أرضيات الملاعب لظهورها بالشكل اللائق.

وفي الوقت نفسه وافقت الهيئة على استخدام المنتخبات الوطنية المختلفة استاد جابر الدولي.

خطة عمل

وضعت الهيئة خطة عمل من خلال التنسيق بين قطاع الإنشاءات والصيانة والمرافق والاتحاد الكويتي لكرة القدم لإجراء الصيانة اللازمة للملاعب بالأندية الرياضية دون التأثير على رزنامة المسابقات المحلية والانتهاء من كل أعمال صيانة أرضيات الملاعب خلال فترة توقف الدوري لمشاركة المنتخب في خليجي 25 واستغلال ذلك التوقف في تجهيز الملاعب، بالإضافة إلى إقامة 30 مباراة في الموسم الرياضي الحالي على استاد جابر، وأبدى مسؤولو الاتحاد الكويتي موافقتهم ومن خلال التنسيق سيتم تجهيز الاستاد للعمل بكامل طاقته للاستفادة منه خلال الفترة المقبلة.

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