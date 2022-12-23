اشتباه في إصابته بالصليبي مجدداً.. نجم الأهلي المصري يغادر المران باكياً

المصدر: البيان

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يخضع نجم الأهلي المصري أكرم توفيق لفحوصات طبية خلال الوقت الحالي، بعدما تم نقله للمستشفى عقب تعرضه لإصابة قوية في الركبة، خلال مران فريقه الصباحي، اليوم الجمعة.

وبحسب ما ذكرته وسائل الإعلام المصرية، فهناك اشتباه بتجدد إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي للركبة مرة أخرى، وهي الإصابة التي تعرض لها قبل فترة وعاد منها مؤخراً للمشاركة مع الأهلي من جديد.

وتسيطر حالة من القلق الشديد على منظومة الأهلي بسبب هذه الإصابة، بعدما غادر توفيق المران باكياً، فيما أكدت مصادر داخل القلعة الحمراء أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب، في القدم الأخرى وليس نفس القدم التي أصيبت الفترة الماضية.

وخاض الأهلي مرانه الصباحي اليوم، ضمن استعداداته لمواجهة سموحة بالجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري، يوم الأحد المقبل.

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