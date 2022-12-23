رسمياً.. الهلال السعودي يشارك في كأس العالم للأندية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مشاركة نادي الهلال السعودي، في بطولة كأس العالم للأندية ممثلاً عن قارة آسيا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن مؤخراً إقامة بطولة كأس العالم للأندية من 1 حتى 11 فبراير المقبل، في دولة المغرب.

واضطر الاتحاد الآسيوي لاختيار فريق للمشاركة في مونديال الأندية، خاصة أن بطولة دوري أبطال آسيا مازالت مستمرة حتى الآن، ولن تنتهي قبل موعد كأس العالم للأندية الذي حدده "فيفا".

ونشر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بياناً رسمياً عبر موقعه الرسمي، قال فيه: "نظراً لاحتمال أن يكتمل دوري أبطال آسيا 2022 بعد كأس العالم للأندية، وافقت لجنة المسابقات على ترشيح نادي الهلال السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا، كممثل للاتحاد الآسيوي في البطولة العالمية".

يذكر أن الأهلي المصري سيشارك في البطولة ممثلاً عن قارة إفريقيا، في ظل مشاركة الوداد المغربي كممثل البلد المستضيف للمسابقة، ولم يتم سحب قرعة بطولة كأس العالم للأندية حتى الآن، لكن من المقرر أن يشارك الهلال من الدور ربع النهائي.

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