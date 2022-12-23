حكيم زياش يحدد شرطاً وحيداً للموافقة على الانتقال لميلان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وضع المغربي حكيم زياش نجم منتخب المغرب ونادي تشيلسي، شرطاً وحيداً للموافقة على الانتقال إلى نادي ميلان، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب شبكة "sportmediaset" الإيطالية، فإن زياش طالب براتب سنوي قدره 8 ملايين يورو للتوقيع مع ميلان، إلا إنها أشارت إلى أن النادي الإيطالي لن يتمكن من دفع هذا المبلغ، ويسعى لإقناع اللاعب بتخفيض طلباته المالية.

وأكدت الشبكة، أن المستوى الذي ظهر عليه زياش مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 دفعه لرفع سقف طلباته المالية، مشيرة إلى أن اللاعب يحصل حالياً مع تشيلسي على 6 ملايين يورو في الموسم الواحد، ومن الطبيعي أن يطالب بزيادة عقده في محطته المقبلة.

يذكر أن زياش لم يشارك بصورة أساسية مع تشيلسي تحت قيادة توماس توخيل مدرب البلوز السابق خلال الموسم الماضي، وهو ما دفع اللاعب للتفكير في الرحيل عن قلعة النادي الإنجليزي.

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