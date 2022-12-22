بدر المطوع خارج تشكيلة «خليجي 25»

المصدر: الكويت- أحمد عبد اللطيف

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اختار الجهاز الفني لمنتخب الكويت الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي ⁧‫بينتو،‬⁩ 26 لاعباً في قائمة «الأزرق»، للمواجهة الودية أمام منتخب ⁧‫العراق‬⁩، المقررة 30 ديسمبر الجاري، بملعب الميناء في مدينة ⁧‫ البصرة‬⁩ العراقية، ضمن برنامج الاستعداد لـ «خليجي 25»، وهم: ضاري العتيبي، بدر الصعنون، سليمان عبد الغفور، فهد الهاجري، حسن حمدان، خالد إبراهيم، حمد حربي، حمد القلاف، مشاري غنام، مهدي دشتي، بدر جمال، سلطان العنزي، عبد العزيز وادي، علي خلف، أحمد الظفيري، فواز العتيبي، بدر طارق، عبد الله غانم، مبارك الفنيني، محمد باجية، يعقوب الطراروة، عيد الرشيدي، شبيب الخالدي، إبراهيم كميل، فيصل زايد، وعبد العزيز مروي، وسيتم استبعاد ثلاثة لاعبين قبل البطولة، طبقاً لنظام القيد.

وخلت قائمة المنتخب، وللمرة الثانية على التوالي، من بدر المطوع، عميد لاعبي العالم، الذي لم يغب عن قائمة المنتخب طوال الفترة الماضية، كان آخرها في معسكر دبي، ومن المتوقع غيابه عن خوض منافسات البطولة الخليجية.

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