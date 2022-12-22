بعد تألقه في كأس العالم.. العروض تنهال على قائد منتخب المغرب

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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انهالت العروض على الدولي المغربي رومان سايس لاعب بشكتاش التركي، بعد الانتهاء من مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2022، خاصة بعدما نجح أسود الأطلس في تحقيق نتائج مميزة ووصلوا إلى نصف نهائي المونديال.

وبحسب موقع "سبوركس" التركي، فإن سايس يمتلك العديد من العروض بالدوري الإسباني والفرنسي، وذلك نتيجة تألقه اللافت مع منتخب المغرب في المونديال.

وكشف الموقع عن أسماء بعض الأندية التي تهتم بضم سايس خلال الفترة المقبلة، وهي ليون وليل ومارسيليا من فرنسا، وفالنسيا من إسبانيا.

وينتهي عقد سايس مع بشكتاش بعد موسم ونصف، وشارك اللاعب المغربي مع ناديه التركي خلال هذا الموسم في 11 مباراة بالدوري المحلي.

يذكر أن منتخب المغرب وصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 في إنجاز غير مسبوق على الصعيد العربي والإفريقي، قبل الخسارة أمام فرنسا بهدفين دون رد وتوديع المونديال.

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