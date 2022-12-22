صحيفة إسبانية تفجر مفاجأة مدوية بشأن عقد رونالدو مع النصر

المصدر: البيان

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أكد تقرير صحفي إسباني، أن صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو، لصفوف النصر السعودي، قد تمت.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية: رونالدو سيلعب في صفوف النصر حتى صيف 2025، وهو ما أكدته مصادر من النصر، واعترفوا لأول مرة منذ أسابيع أن الصفقة تمت بالفعل”.

وأشارت الصحيفة، إلى أن راتب كريستيانو لن يصل إلى 200 مليون يورو في الموسم كما تردد مؤخرا.

وأفادت الصحيفة أن النجم البرتغالي سيرتدي رقمه المفضل وهو الرقم 7.

فيما كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن مفاجأة كبيرة في صفقة تعاقد النصر السعودي مع رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، مؤكدة أن عقد رونالدو مع النصر، سيمتد حتى 2030، سنتان ونصف منها كلاعب والباقي كسفير ترشيح المملكة مع مصر واليونان لتنظيم مونديال 2030.

وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق إلى أن السعودية ومصر واليونان في صدد الإعلان عن ملف مشترك للتقدم بطلب احتضان منافسات المونديال في نسخته الـ24.

وقال رئيس "فيفا"، تعليقًا على ذلك: "لقد زرت السعودية ومصر واليونان، وبلدانا عديدة، هي دول رائعة أيضا، القرار بشأن كأس العالم 2030 سيتم اتخاذه في مجلس الفيفا خلال عام 2024".

وكانت تقارير، قد أكدت على أن كريستيانو رونالدو وافق على صفقة مدتها موسمين ونصف مقابل 200 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى الحوافز حتى 2025.

أكدت الصحيفة، على أن رونالدو سيحصل على المبلغ المتفق عليه على مدار موسمين ونصف كلاعب مع نادي النصر السعودي، لكن سيزداد بشكل كبير عندما يصبح الدون سفيراً للترشح لتنظيم كأس العالم.

أنهت الصحيفة، أن عقد رونالدو موحد بين نادي النصر والمملكة العربية السعودية، للاستفادة من الدون كسفير لدعم ملف استضافة مصر والسعودية واليونان لبطولة كأس العالم 2030.

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