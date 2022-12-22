الكشف عن موعد حسم صفقة رونالدو مع النصر السعودي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية، عن موعد إتمام صفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي، بعد رحيله عن مانشستر يونايتد خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن النصر سيحسم صفقة رونالدو خلال أسبوع، مشيرة إلى أن العقد بين الطرفين سيكون لمدة 3 سنوات.

وأصبح رونالدو حراً بعد فسخ عقده مع اليونايتد، وذلك بسبب التصريحات التي أدلى بها ضد إدارة النادي الإنجليزي ومدرب الفريق إريك تين هاغ.

ووفقاً لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإنه حال إتمام صفقة رونالدو مع النصر السعودي، سيصبح النجم البرتغالي صاحب أعلى راتب أسبوعي في العالم، بحصوله على ما يقرب من 3.4 مليون إسترليني أسبوعياً، ما يعادل حوالي 200 مليون يورو في الموسم، ليتفوق على الفرنسي كيليان مبابي الذي يحصل في الأسبوع الواحد مع باريس سان جيرمان على 1.6 مليون إسترليني.

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