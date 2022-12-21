الكشف عن قميص رونالدو مع النصر السعودي (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف الإعلامي السعودي علي هبة، عن القميص الذي من المحتمل أن يرتديه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع النصر السعودي حال انضمامه للأخير مثلما زعمت بعض وسائل الإعلام.

ونشر هبة فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، يظهر فيه عملية طباعة اسم رونالدو ورقم 7 على قميص النصر السعودي، وكتب عليه: "ممنوع دخول أصحاب القلوب الزرقاء الضعيفة"، في إشارة إلى نادي الهلال الغريم التقليدي للنصر في السعودية.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت أمس الثلاثاء، أن رونالدو سيتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض خلال الأيام القليلة المقبلة، لإتمام صفقة انتقاله للنصر السعودي، حتى عام 2025.

وأكد مسلي آل معمر رئيس نادي النصر أن صفوف فريقه في الوقت الحالي مكتملة، مشيراً إلى أنه لن يتحدث عن الصفقات إلا بعد تقرير المدرب رودي غارسيا سواء بشأن رونالدو أو غيره، وفي نفس الإطار، قال رونالدو خلال فترة كأس العالم تعليقاً على انضمامه للنصر السعودي: "لا، ليس صحيحاً".

ومن المقرر أن تكشف الأيام القليلة المقبلة عن موقف رونالدو، وهل بالفعل سيطير إلى الرياض لإتمام صفقة انتقاله للنصر من عدمه.

الكشف عن قميص رونالدو مع النصر السعودي pic.twitter.com/lsE3k5Y5Pu — البيان الرياضي (@AlBayanSports) December 21, 2022

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