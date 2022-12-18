من جديد.. كيروش يهدد اتحاد الكرة المصري

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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هدد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر، بتقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد الاتحاد المصري، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

وكان كيروش رحل عن تدريب منتخب مصر، بعدما فشل في قيادة الفراعنة للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، وخرج وأعلن في أكثر من مناسبة عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة وبعض المكافآت الخاصة بانتصارات المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

وأكد كيروش في تصريحات للصحفيين عبر برنامج "واتساب" أنه لم يتحصل وكذلك مساعديه، على مستحقاتهم المتأخرة رغم الوعود التي حصلوا عليها من مسئولي الاتحاد المصري، أكثر من مرة.

وشدد كيروش بأنه سيضطر للجوء إلى الاتحاد الدولي لشكوى الاتحاد المصري، خاصة أنه حاول أن يكون متسامحاً أكثر من مرة لكنه يرى عدم أمانة من قبل مسؤولي الكرة في مصر، حسب وصفه.

ووصل منتخب مصر إلى المباراة النهائية ببطولة إفريقيا تحت قيادة كيروش، لكنه فشل أيضاً في التتويج باللقب بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح.

وتولى كيروش تدريب منتخب إيران في نهائيات كأس العالم 2022، لكنه فشل في الصعود إلى دور الـ 16، وأعلن بعدها رحيله عن منصبه رغم توليه المسؤولية منذ فترة قصيرة.

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