 مدرب الأهلي: التسرع سبب التعادل مع فيوتشر بالدوري المصري

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، حزنه عقب التعادل مع فيوتشر 1 /1 في بطولة الدوري المصري لكرة القدم.

وقال كولر في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إنه كان هناك حالة من التسرع في أداء اللاعبين.

وعلق المدرب السويسري كذلك على إهدار ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة، مشيرا إلى أن الأمر كان صعبا للغاية.

وأوضح: " المالي اليو ديانج غاب عن المباراة بسبب شعوره بألم خفيف في العضلة الخلفية، وفضلنا عدم الدفع به لتجنب المجازفة".

وواصل أنه لم يحدث تعال أو استهتار من جانب اللاعبين، وأن الفريق لديه ضغط مباريات، والجهاز الفني يعمل على تدوير اللعب للحفاظ على قوة الجميع، خاصة أن الأهلي كان قريبًا من الفوز على فيوتشر قبل الهجمة المرتدة التي سجل منها المنافس هدف التعادل.

وتابع :"أي مدير فني يبحث عن أفضل تشكيلة، والجهاز الفني لديه معايير لضم أي لاعب أهمها أن يكون أفضل من المجموعة المتواجدة في الفريق".

وقال :"نظرتنا للتدعيمات أننا نبحث عن تدعيم الصفوف وفقًا لاحتياجات الفريق، بغض النظر عن المشاركة في كأس العالم للأندية من عدمها".

وعن مدى جاهزية الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية قال: "كأس العالم للأندية تقام في شهر فبراير، وسوف يتم تطوير الفريق، وأهم مباراة دائمًا هي المباراة القادمة، وسنتعامل مع كل لقاء بمفرده".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز