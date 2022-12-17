المدرب الكويتي يفرض كلمته في الجولة 10

المصدر: الكويت ـ أحمد عبداللطيف

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أثبت المدرب الوطني الكويتي تأثيره القوي مع انطلاق مرحلة الإياب من الدوري الكويتي. ومع انطلاق المرحلة العاشرة للدوري «أولى جولات مرحلة الإياب» كانت الكلمة العليا للمدربين الكويتيين، وفي مقدمتهم محمد دهيليس مدرب الساحل، الذي ألحق بالقادسية هزيمة تاريخية بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة فرض عليها السيطرة ليزيد من أوجاع الأصفر، الذي واصل مسلسل الهزائم، ودفعت الهزيمة الجماهير القدساوية للتعبير عن غضبها، بينما ظفر محمد المشعان مدرب النصر بنقطة ثمينة بالتعادل 2-2 أمام العربي. وحقق التضامن بقيادة جمال القبندي فوزاً ثميناً على السالمية بهدف من دون رد ليرفع رصيده إلى 12 نقطة دخل بها ضمن الأندية الـ6 التي ستنافس في ملحق الحصول على لقب الدوري.

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