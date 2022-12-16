العراق يطلق "فيزا" مجانية في "خليجي 25"

المصدر: دبي - علي شدهان

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أطلقت الجهات المعنية في العراق، تأشيرة دخول "فيزا" مجانية لجميع المشاركين والحضور وجماهير بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بنسختها الـ 25، المقرر لها في مدينة البصرة خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير المقبل، وذلك في إطار المساعي العراقية الهادفة لتسهيل المشاركة والحضور إلى "خليجي 25".

توجيه رسمي

وكشف أحمد الموسوي عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، رئيس اللجنة الإعلامية للبطولة، النقاب عن توجيه رسمي من محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، بإلغاء الرسوم المترتبة للحصول على تأشيرة الدخول إلى العراق لكل من يرغب بالحضور إلى البطولة، مشدداً على أن التوجيه يهدف إلى دعم البطولة عبر تسهيل تواجد الجمهور في أجواء الحدث المرتقب بسهولة وانسيابية، مقدماً الشكر باسم الاتحاد العراقي، إلى رئيس وزراء العراق على دعمه الكبير للبطولة.

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