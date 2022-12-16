بسبب المغرب.. الأهلي المصري يشارك في كأس العالم للأندية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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جاء قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بمنح حق تنظيم كأس العالم للأندية لدولة المغرب، ليمنح الأهلي المصري فرصة المشاركة في البطولة الدولية.

وكان "فيفا" أعلن اليوم الجمعة، إقامة بطولة كأس العالم للأندية بشكل رسمي في دولة المغرب، فبراير المقبل.

وبحسب إذاعة "أوندا سيرو" الشهيرة بإسبانيا، فإن لوائح "فيفا" تتيح للأهلي المشاركة في مونديال الأندية، لأنها تمنع تواجد ناديين من نفس الدولة بالبطولة، وبناء على ذلك سيشارك نادي الوداد المغربي في المسابقة بصفته بطل إفريقيا وبطل المغرب والمستضيف أيضاً، فيما يشارك الأهلي بصفته وصيف بطل إفريقيا.

أما عن الفرق المقرر ظهورها في مونديال الأندية بشكل رسمي، هي ريال مدريد الإسباني وسياتل ساوندرز الأمريكي وفلامنغو البرازيلي وأوكلاند سيتي النيوزلندي، بجانب الوداد المغربي، فيما لم يتحدد حتى الآن هوية بطل آسيا.

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