نصب أبراج اتصالات خاصة بـ"خليجي25"

المصدر: دبي-علي شدهان

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كثف العراق، ممثلا بالجهات المعنية بتنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بنسختها ال 25، المقرر لها في مدينة البصرة خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير المقبل، الجهود في مختلف الجوانب، منها نصب أبراج اتصالات لشبكات الهواتف النقالة، بهدف تقوية خدمات "الانترنت" في أماكن متفرقة من المدينة الرياضية في البصرة.

وتمثل الخطوة، تجسيدا عمليا للرغبة العراقية العامة بتقديم أفضل الخدمات للمشاركين والحضور إلى "خليجي25"، والتي يسعى العراق إلى تنظيم نسخة بمواصفات كاملة.

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