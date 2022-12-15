على غرار كأس العالم.. الدوري السعودي يطبق نظام الوقت الفعلي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اعتماد تطبيق نظام الوقت الفعلي في مباريات دوري "روشن" السعودي للمحترفين، خلال الموسم الحالي.

وأكد الاتحاد السعودي في بيان رسمي، أنه سيتم تطبيق نظام الوقت الفعلي خلال مباريات الدوري بداية من الجولة التاسعة، التي تبدأ اليوم الخميس 15 ديسمبر.

وقال البيان: "اعتمدت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم تطبيق دقائق اللعب الفعلية، على غرار ما تم العمل به في كأس العالم قطر 2022، وأكدت اللجنة أن تطبيق دقائق اللعب الفعلية في مباريات المونديال جاء بنتائج إيجابية على مستوى زيادة عدد دقائق اللعب الفعلية، مشيرة إلى أنها تستهدف حساب الوقت الإضافي مع نهاية كل شوط، وذلك من خلال مهمة يقوم بها الحكم الرابع الذي يتولى إعلان الوقت الضائع للمباراة".

وواصل: "أكدت لجنة الحكام أنها تسعى من خلال تطبيق دقائق اللعب الفعلية لزيادة وقت اللعب الفعال حتى 60 دقيقة بدلاً من الرقم السابق 50 دقيقة، بالإضافة إلى المساهمة في تجهيز لاعبي المنتخبات الوطنية للاستحقاقات القادمة، إلى جانب تجهيز الحكام السعوديين للمشاركة في مباريات الاتحادين الدولي والآسيوي".

وأتم: "وجهت لجنة الحكام تعليمات للحكام للإدارة الفعالة لحساب الوقت بدل الضائع في 6 حالات محددة من الصافرة إلى الصافرة، وهي الهدف، والاحتفال به، وركلة الجزاء، والإصابات، وإضاعة الوقت، والاعتراضات بين اللاعبين، ومراجعات حكم الفيديو".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، طبق نظام الوقت الفعلي مؤخراً الذي يعمل على احتساب كل لحظات التوقف في المباراة، وتجميعه في الوقت الضائع خلال لقاءات كأس العالم 2022.

يذكر أن الدوري السعودي سيتم استئنافه اليوم الخميس 15 ديسمبر، حيث تنطلق الجولة التاسعة بثلاث مباريات.

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