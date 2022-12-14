تأكيد وتشكيك.. رئيس الاتحاد السعودي يرد على عرض النصر لضم رنالدو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد ياسر المشعل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تلقى بالفعل عرضاً من جانب أحد أندية الدوري السعودي، لكنه لم يكشف عن اسمه.

وقال المسحل في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، رداً على انتقال رونالدو للدوري السعودي: "سأكون صادقاً، بصفتنا اتحاد لا يمكننا التدخل في عرض بين نادٍ سعودي ولاعب، لكن نعم نود أن يكون رونالدو في دورينا، نريد التعاقد مع العديد من نجوم كرة القدم حول العالم، وبصفتنا اتحاد سنكون سعداء بذلك".

وشكك المسحل في القيمة المالية لعرض النصر المقدم لرونالدو، الذي تداولته وسائل الإعلام العالمية، حيث قال: "دفع النصر 200 مليون لرونالدو؟ يجب على كل نادٍ أن يفي بالتزاماته المالية تجاه الدوري أولاً".

وتابع: "لا أعتقد أن النصر إذا كان ذلك النادي (الذي ينوي ضم رونالدو)، سيضع رقماً مثل هذا للصفقة، لا أعتقد أنه يمكنك القيام بذلك دون تغطية التزاماتك المالية، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يقع في مشكلة بالدوري".

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية العالمية، أفادت بأن النصر السعودي يرغب في ضم رونالدو خلال الميركاتو الشتوي، استغلالا لعدم ارتباطه بعقد مع أي فريق حالياً.

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