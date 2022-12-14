قطر تستضيف الأدوار الحاسمة لـ «أبطال آسيا»

المصدر: ( دبي - إيهاب زهدي)

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن اختيار قطر لاستضافة مباريات أدوار ثمن النهائي وربع النهائي وقبل النهائي، من دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة غرب القارة، وذلك بنظام التجمع.

وتشهد مواجهات ثمن النهائي لمنطقة غرب آسيا، لقاء شباب الأهلي مع الهلال السعودي حامل اللقب، والشباب السعودي مع ناساف الأوزبكي، والدحيل القطري مع مواطنه الريان، والفيصلي السعودي مع فولاد خوزستان الإيراني.

وكان الاتحاد الآسيوي، أعلن في وقت سابق مواعيد إقامة مباريات الأدوار الإقصائية، لتقام مباريات دور ثمن النهائي يومي 19 و20 فبراير 2023، وربع النهائي يوم 23 منه، وقبل النهائي 26 فبراير 2023.

وتقام مباراة الذهاب للدور النهائي 29 أبريل 2023، على أرض الفريق المتأهل من منطقة الغرب، على أن تقام مباراة الإياب يوم 6 مايو 2023 في سايتاما باليابان، أرض نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني المتأهل إلى النهائي عن منطقة الشرق.

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