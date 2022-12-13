دوري أبطال آسيا في استضافة قطر

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، استضافة قطر للمواجهات الحاسمة في بطولة دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب، بنظام التجمع.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي أن قطر ستستضيف مباريات دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا، بخلاف ربع نهائي ونصف نهائي البطولة.

ويشهد دور الـ 16 لمنطقة الغرب، مواجهات الهلال السعودي (حامل اللقب) مع شباب الأهلي، والشباب السعودي مع نسف قرشي الأوزبكي، والدحيل القطري مع الريان القطري، والفيصلي السعودي مع فولاد خوزستان الإيراني.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في وقت سابق مواعيد إقامة الأدوار الإقصائية، حيث تقام مباريات دور الـ 16، 19 و20 فبراير 2023، وربع النهائي 23 من نفس الشهر، وقبل النهائي 26 فبراير أيضاً.

وتقام مباراة الذهاب بالدور النهائي 29 أبريل 2023 على أرض الفريق المتأهل من منطقة الغرب، على أن تقام مباراة الإياب 6 مايو في مدينة سايتاما اليابانية، بملعب نادي أوراوا ريد دايموندز المتأهل إلى الدور النهائي عن منطقة شرق آسيا.

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