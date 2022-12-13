الاتحاد السوداني «يسقط» الميزانية

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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أسقط مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، في اجتماعه الأخير الميزانية التي قدمها المدير المالي، وطالب المجلس بإنهاء مهمته، وكان المدير المالي للاتحاد قدم تقريراً لمجلس الإدارة، عكس من خلاله الأرقام والبيانات الخاصة بإيرادات ومنصرفات الاتحاد خلال العام الماضي. وكشف المدير المالي من خلال تقريره عن إيرادات وصلت إلى مليونين وستمائة ألف دولار، وبلغت جملة المنصرفات ثلاثة ملايين دولار، وبلغ العجز المالي 184 ألف دولار، وطالب أعضاء من خلال الاجتماع بتوضيح عن الكيفية التي تم بها سداد العجز في الميزانية.

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