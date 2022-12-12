موعد مباريات الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2023/2022

المصدر: سارة عبدالباقي

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أسفرت نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا 2023/2022، عن وقوع الزمالك المصري في المجموعة الرابعة التي تضم معه أندية الترجي التونسي، وشباب بلوزداد الجزائري، والمريخ السوداني.

ويفتتح الزمالك مبارياته في مجموعات دوري الأبطال بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في مصر أحد يومي 10 و11 فبراير 2023، ثم يطير إلى السودان لمواجهة المريخ أحد يومي 17 و18 من نفس الشهر، ويواجه الترجي التونسي في تونس أحد يومي 24 و25 فبراير 2023.

وفي الجولة الرابعة، يستضيف الزمالك الترجي التونسي في مصر أحد يومي 7 و8 مارس 2023، ثم سيخوض مواجهة الجولة الخامسة أمام شباب بلوزداد في الجزائر أحد يومي 17 و18 مارس 2023، ويختتم منافسات هذا الدور بمواجهة المريخ السوداني في مصر، أحد يومي 31 مارس و1 إبريل 2023.

موعد مباريات الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

الزمالك × شباب بلوزداد

أحد يومي 10 و11 فبراير 2023 في مصر

المريخ × الزمالك

أحد يومي 17 و18 فبراير 2023 في السودان

الترجي × الزمالك

أحد يومي 24 و25 فبراير 2023 في تونس

الزمالك × الترجي

أحد يومي 7 و8 مارس 2023 في مصر

شباب بلوزداد الجزائري × الزمالك

أحد يومي 17 و18 مارس 2023 في الجزائر

الزمالك × المريخ السوداني

أحد يومي 31 مارس و1 أبريل 2023 في مصر

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