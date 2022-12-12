موعد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2023/2022

المصدر: سارة عبدالباقي

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أسفرت نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا، عن وقوع الأهلي المصري في المجموعة الثانية التي تضم معه أندية صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.

ويفتتح الأهلي مبارياته بدور المجموعات لبطولة إفريقيا أمام القطن الكاميروني أحد يومي 10 و11 فبراير 2023 في مصر، ويواجه الهلال السوداني في الجولة الثانية بالسودان أحد يومي 17 و18 فبراير 2023، ثم يلتقي مع صن داونز في القاهرة أحد يومي 24 و25 من الشهر ذاته.

ويحل الأهلي ضيفاً على صن داونز في الجولة الرابعة أحد يومي 7 و8 مارس 2023، ثم سيواجه القطن الكاميروني على ملعب الأخير أحد يومي 17 و18 من نفس الشهر، ويختتم منافسات هذا الدور بمواجهة الهلال السوداني في القاهرة أحد يومي 31 و1 إبريل 2023.

موعد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي × القطن الكاميروني

10 أو 11 فبراير 2023 في القاهرة

الأهلي × الهلال السوداني

17 أو18 فبراير 2023 في السودان

الأهلي × صن داونز الجنوب إفريقي

24 أو 25 فبراير 2023 في القاهرة

الأهلي × صن داونز الجنوب إفريقي

7 أو 8 مارس 2023 في جنوب إفريقيا

الأهلي × القطن الكاميروني

17 أو 18 مارس 2023 في الكاميرون

الأهلي × الهلال السوداني

31 مارس أو 1 إبريل 2023 في القاهرة

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