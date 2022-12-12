المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تنطلق منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في شهر فبراير من العام الجديد 2023.

وأقيمت ظهر اليوم الإثنين قرعة دوري أبطال إفريقيا، وأسفرت نتائجها عن مواجهات قوية للأندية العربية، يأتي على رأسها مواجهة الزمالك المصري مع الترجي التونسي.

وتواجد الوداد المغربي (حامل اللقب) في المجموعة الأولى التي تضم معه، بترو أتلتيكو الأنجولي، وشبيبة القبائل الجزائري، وفيتا كلوب الكونغولي، فيما وقع الأهلي المصري في المجموعة الثانية مع صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني، وتواجد الزمالك المصري في مجموعة عربية خالصة تضم معه، الترجي التونسي والمريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري.

وتلعب مباريات الجولة الأولى بمجموعات دوري أبطال إفريقيا 10 و11 فبراير 2023، فيما تقام الجولة الثانية 17 و18 من نفس الشهر، الذي ستقام خلاله أيضاً منافسات الجولة الثالثة يومي 24 و25.

وتنطلق منافسات الجولة الرابعة يوم 7 مارس 2023 وتستكمل في اليوم التالي، فيما تقام الجولة الخامسة يوم 17 و18 من الشهر ذاته، وتختتم منافسات المجموعات يوم 31 مارس و1 إبريل 2023.

موعد مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

الجولة الأولى: 10 و11 فبراير 2022

الجولة الثانية: 17 و18 فبراير 2023

الجولة الثالثة: 24 و25 فبراير 2023

الجولة الرابعة: 7 و8 مارس 2023

الجولة الخامسة: 17 و18 مارس 2023

الجولة السادسة: 31 مارس و1 أبريل 2023

النتائج الكاملة لقرعة دوري أبطال إفريقيا

المجموعة الأولى: الوداد المغربي، بترو أتلتيكو الأنجولي، شبيبة القبائل الجزائري، فيتا كلوب الكونغولي

المجموعة الثانية: الأهلي المصري، صن داونز الجنوب إفريقي، الهلال السوداني، القطن الكاميروني

المجموعة الثالثة: الرجاء المغربي، حوريا الغيني، سيمبا التنزاني، فايبرز الأوغندي

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي، الزمالك المصري، شباب بلوزداد الجزائري، المريخ السوداني

وكان الوداد المغربي تُوج بلقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا، بعدما تغلب على الأهلي المصري في المباراة النهائية بنتيجة 0/2.

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